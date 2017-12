O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) pagou para mais de 100 magistrados do Estado, salário acima do Teto Constitucional, que é de R$ 33.763,00. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referente ao mês de setembro de 2017.

Consulta realizada pelo , à planilha do CNJ aponta que Onivaldo Budny, juiz da 1° Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá e Vandymara Galvão, juíza da 4° Vara Civil de Cuiabá receberam R$ 62.891 cada. Os valores ultrapassam em 82.2% do teto constitucional.

Os dois foram os juízes com maior salário entre os colegas, e equipararam ao valor pago a um desembargador de Mato Grosso.

Polêmica: O salário dos juízes de Mato Grosso tem causado polêmica desde julho deste ano, após o TJ depositar na conta do juiz titular da 6° Vara de Sinop (477 km de Cuiabá) Mirko Vincenzo Giannotte, mais de meio milhão de reais, precisamente R$ 503.928,79.

Em agosto, o corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, informou que não houve autorização por parte da Corregedoria do CNJ, para o pagamento e determinou abertura de Pedido de Providências para “suspender qualquer pagamento de passivos aos magistrados até que os fatos sejam esclarecidos”.