Secretário informou que voo será inaugurado no final de outubro

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Carlos Avalone, confirmou que o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, passará a operar voo internacional para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Operado pela companhia aérea Azul, o voo faz parte do projeto “Voe Mato Grosso”, que é gerenciado pela Sedec e concede redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para compra de querosene de aviação, ajudando a reduzir os custos operacionais. Essa redução é progressiva de 20% a 84%. Atualmente, as companhias aéreas pagam uma alíquota de 25% na compra do combustível.

Em contrapartida, segundo Avalone, a expectativa é que a economia da cidade, assim como de outros municípios do Estado, seja aquecida no setor como o turismo, fomentando o comércio local.

“O avião resulta em deslocamento ágil, levando mais dinamismo aos polos regionais e, consequentemente, mais perspectivas econômicas para aquela região. Um desenvolvimento que vai além do setor de turismo”, destaca.

Conforme o secretário, o voo também vai transformar o aeroporto em um grande centro de distribuição de carga.

Avalone explica que Santa Cruz de La Sierra está no centro da rota comercial do Pacífico e, de acordo com ele, o voo colocará o Estado no mercado internacional com países vizinhos, como Peru e Argentina.

Segundo o secretário, a inauguração do voo entre Várzea Grande e Bolívia deve ser realizada até o final de outubro.

“Queremos atrair as empresas para fortalecer a aviação em todo Mato Grosso que, por possuir dimensões grandiosas, carece de equipamentos que facilitem o acesso interno, com mais rapidez e segurança. Isso tudo, acaba refletindo na economia e no turismo, pois a oferta de voos facilita o acesso aos destinos que acabam recebendo mais visitantes devido à comodidade. Com essa lei de incentivo para compra de querosene de aviação, Mato Grosso passa a ser um ponto de conexão das empresas e isso expandirá o setor”, explica.

Ainda segundo Avalone, o voo também servirá como uma alternativa para embarques de mato-grossenses para os Estados Unidos.

“Não vamos precisar mais ir àSão Paulo para chegar aos Estados Unidos em viagens cansativas, com mais de 16 horas de duração. Saindo daqui [aeroporto Marechal Rondon] para Santa Cruz de La Sierra, vamos gastar 1 hora e de lá chegar em Miami, por exemplo, em seis horas e meia ", pontua o secretário.