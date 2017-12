VG Notícias secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi

O secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi, garantiu que o governador Pedro Taques (PSDB) não cogita a possibilidade de aumentar impostos para “alavancar” a receita do Estado e assim conseguir cumprir com compromissos financeiros, como pagamento de salário dos servidores e fornecedores.

De acordo com ele, o governo do Estado “acredita muito” que o repasse de quase R$ 400 milhões do governo Federal para Mato Grosso aconteça nos próximos – dinheiro oriundo do auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) que estão garantidos para Mato Grosso –, e que com esse recurso a situação financeiro do governo melhore.

“Buscar efetivamente aumento de imposto, tanto no agronegócio, indústria ou comércio, isso não está em cogitação, o governador não aceita isso. Não acontecerá, e o governador não pedirá para alguém fazer uma contribuição para honrar com nossos compromissos. O que nós precisamos é que o governo Federal cumpra com seus compromissos e repasse o recurso do FEX. Com recurso do FEX iremos honrar nossos compromissos”, declarou.

Além do FEX, Russi disse que Taques está “apostando” também no mutirão fiscal que o governo do Estado começará a realizar a partir da próxima semana (em parceria com o Tribunal de Justiça Estadual), que irá negociar dívidas tributárias.

“Estamos com expectativa que se arrecada em torno de R$ 200 a R$ 300 milhões com esse mutirão. Com certeza, esse dinheiro nos ajudará muito, assim como FEX, para equilibrar as finanças do Estado, e honrar com nossos compromissos”, finalizou o gestor.