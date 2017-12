VG Notícias Optamos pelo COT da UFMT, destaca Wilson Santos

As obras do Centro Oficial de Treinamentos "Rubens dos Santos", o COT do Pari, em Várzea Grande, devem ser retomadas no primeiro semestre de 2018. A informação é do secretário estadual de Cidades, Wilson Santos, durante Caravana da Transformação em Rondonópolis, nesta sexta (08.12).

Segundo Wilson, as obras do COT do Pari serão retomadas e concluídas no próximo ano, pois, em 2017 o Governo tinha recurso para terminar apenas um Centro de Treinamento, o qual, foi optado pelo o da UFMT.

“Optamos pelo COT da UFMT, isso já foi conversado com a prefeita Lucimar Campos e com o secretário Jaime Campos, e estamos fazendo uma sub-rogação amigável com a empresa Engeglobal, que já aceitou a sair da obra e deverá ser anunciado em breve uma empresa competente e capitalizada” destacou.

Quanto a data para a retomada das obras em Várzea Grande, o secretário não quis definir, apenas, ressaltou que deve ser ainda no primeiro semestre de 2018.

Vale lembrar que o COT do Pari deveria ter sido entregue para a Copa do Mundo de 2014, porém, após não ficar pronto a tempo, as obras foram paralisadas no final de 2014, por problemas entre o governo anterior – gestão Silval Barbosa (PMDB) -, e o Consórcio Barra do Pari – composto pelas empresas: Engeglobal Construções LTDA, Três Irmãos Engenharia LTDA e Valor Engenharia LTDA, além de Fernando Robério de Borges Garcia como administrador.

O valor inicial da obra era de R$ 25,5 milhões, mas passou para R$ 31,7 milhões. Cerca de 70% das obras estão concluídas, e mais de R$ 20 milhões já foram pagos ao Consórcio.

Com o abandono do local, o COT do Pari foi alvo de vândalos, que além de depredar o que havia sido construído, furtaram janelas, cabos e traves do gramado.

Em fevereiro deste ano, o governo do Estado assinou um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para assegurar a conclusão das obras.