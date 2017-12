Montagem VG Notícias

Com projeto plagiado, alguns vereadores de Várzea Grande tentam dar um “golpe” para antecipar à eleição da Mesa Diretora da Câmara, e acabam, na pressa, expondo a Casa de Leis ao ridículo, mais uma vez.

O projeto foi apresentado na sessão dessa quarta-feira (13.12), assinado pelo vereador Neni do Chimarrão (PTC) e a relatora foi a bacharel em direito, vereadora, Gisa Barros (PSB), que emitiu parecer favorável, oral, no momento da sessão.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, à eleição ocorreria em 14 de maio de 2018. "§5.º - A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do segundo ano da legislatura, com a posse no dia primeiro de janeiro do terceiro ano da legislatura", diz trecho do Regimento Interno. No entanto, a proposta é que à eleição seja em fevereiro de 2018 e a posse em janeiro de 2019.

O debate esquentou entre os parlamentares favoráveis a antecipação e os contrários, mas o projeto foi adiado por conta do pedido de vista do vereador Jânio Calistro (PSD).

Pasmem: O projeto foi apresentado com a seguinte redação “A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, resolve; Art 1 Alterar o art. 15 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados de Várzea Grande, que passa a vigorar com a seguinte redação”. Ou seja, o despreparo dos vereadores de Várzea Grande é tamanho, que não é a primeira vez que eles copiam e colam sem ao menos trocar a redação de onde foi plagiado.

Vejamos: Em março deste ano, a vereadora Gisa Barros apresentou projeto para criação do Fundo Municipal da Cultura, plagiado da Câmara de São Paulo (SP). “Institui o Fundo Municipal de Cultura de São Paulo, destinado a apoiar e suportar financeiramente projetos. ”

Gisa Barros não se deu o trabalho de ler todo o Projeto de Lei Nº 46/2013 e alterar, simplesmente copiou quase a totalidade. E pior ainda, o projeto era de autoria do vereador Paulo Reis (PT/SP), e tinha sido vetado pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Hadad (PT/SP). Leia matéria relacionada Gisa Barros apresenta projeto de lei plagiado de vereador de São Paulo

Portanto, estes são os “representantes” do legislativo do segundo maior município de Mato Grosso, uma vergonha!