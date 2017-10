VG Notícias

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Thereza de Moura Serra aproveitou o encontro com a prefeita Lucimar Campos (DEM) e o secretário de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos nessa quinta-feira (05.10), para pedir ajuda para liberação de recursos Federais e estaduais, para finalizar o campus da Universidade no município. Segundo a reitora, falta cerca de 15% da edificação para ser concluída.

“Falta agora cerca de 15% da obra correspondente a universidade, falta a ponte do Pari para concluir , além de equipamentos. Então o secretário Jaime Campos junto com a prefeita Lucimar, se colocaram à disposição para nos ajudar inclusive em uma audiência com o ministro da Educação, José Mendonça Filho. Eu vejo como custo total cerca de R$15 milhões para ter o campus de Várzea Grande em funcionamento”, relatou a reitora.

Segundo ela, os recursos federais são contingenciados, no caso da universidade 30% de recursos contingenciados são de manutenção e 50% de capital.

“Então o que estava previsto para a UFMT receber em obras para este ano, nós recebemos a metade, e isso torna a obra bastante lenta, o que era previsto para ter finalizado no ano passado talvez finalize no próximo ano”, afirmou Myrian.

Sobre os investimentos, o governo estadual alega dificuldades no orçamento, segundo Mirian. “O governo do Estado também alega questão de orçamento, aqui o secretário e a prefeita se colocaram à disposição para fazer articulação com a Sinfra, para conseguir esse recurso. A nossa expectativa é que consiga inaugurar no máximo no ano que vem”, destacou a reitora.

Preocupado com a demora, Jaime Campos acredita que falta em torno de R$ 12 milhões para a conclusão do sistema viário, como também do estacionamento da Universidade. “É inconcebível essa obra que já está há alguns anos sendo trabalhada para ser concluída e está lá, daqui a pouco é uma obra que vai ser deteriorada, então vamos a Brasília solicitar a liberação desse recurso, como também vamos pedir ao governador Pedro Taques que determine a infraestrutura a conclusão da ponte do Pari, ela está com 70% da obra praticamente pronta, falta apenas 30% para fazer a interligação do bairro Chapéu do Sol a um espaço do UFMT”, concluiu.