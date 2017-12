Reprodução Buscas para localizar o avião que desapareceu em MT no sábado serão retomadas na segunda (11)

As buscas à aeronave modelo Paradise P1, prefixo PU-MMT, com detalhes branco e vermelho, que caiu na região entre Juruena e Juara foram suspensas e devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (11.12). Na aeronave, estava a bordo o casal Leandro Ferreira Pascoal, Franciele da Costa Reseto Pascoal e o filho do casal de apenas 1 ano e cinco meses. O tempo de voo entre Juruena a Juara é de aproximandamente de 35 a 40 minutos.

As equipes sobrevoaram a região neste domingo (10), mas não obtiveram êxito na localização. As buscas com ajuda de aeronaves particulares também serão retomadas nesta segunda-feira.

Conforme relato ao Só Notícias, Alves Aparecido Pascoal, pai do piloto, o filho teria decolado de uma fazenda em Colniza - e o último contato que fez com a mãe, teria sido por volta da 10 horas da manhã.

Pascoal disse que o filho teria informado à mãe, que estava sobrevoando Juruena, e que em 40 minutos estaria com a família, em Juara. No entanto, não chegou conforme havia planejado - e não há notícias, até o momento sobre a aeronave e nem da família que estava a bordo.

Pascoal relatou ainda, que foram feitos sobrevoos com algumas aeronaves na região, mas não conseguiram localizar o avião nem os ocupantes.

“Nós fomos duas vezes de Juara para Juruena, mas não obtivemos êxito na localização. Tivemos que retornar porque escureceu. Acredito que deu algum problema no avião e ele teve que aterrissar em algum lugar. As pistas das fazendas que conhecemos nos passamos por todas.

