Reprodução Marcelo Berlamino

O fotógrafo Marcelo Belarmino procurava passarinhos para fotografar no belo cenário do Morro do Limpão, em Tocantins, quando se deparou com um avião. Mas não era dessas aeronaves que levantam voo, mas do tipo que fazem subir a audiência. Era Grazi Massafera gravando com o ator Rafael Cardoso cenas quentes da próxima trama das nove, “O outro lado do paraíso”.

A sequência, gravada no último sábado, faz parte dos primeiros capítulos da história de Walcyr Carrasco, com previsão de estreia para outubro. A vilã que será vivida por Grazi consegue seduzir o personagem bonzinho de Rafael, e o clima esquenta na caçamba de uma caminhonete.

O fotógrafo Marcelo Belarmino conta em seu perfil na rede social, repleto de cliques de aves, que chegou ao local por acaso.

A equipe de “O outro lado do paraíso” está em Palmas há uma semana, e de lá segue para o Parque Estadual do Jalapão.