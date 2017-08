VG Notícias

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), afirmou nesSe sábado (05.08) que a prisão do ex-secretário Paulo Taques não inferirá na candidatura à reeleição do seu primo, o governador Pedro Taques (PSDB), em 2018. O tucano garantiu que o governador é “favorito” para vencer o pleito no ano que vem.

O ex-secretário Paulo Taques foi preso nessa sexta-feira (04.08) por determinação desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perri, ao entender que ele teria participado do esquema de escutas telefônicas ilegais ocorrido no âmbito do governo do Estado, na modalidade “barriga de aluguel”.

Em entrevista à imprensa ao (05.08) em Barra do Garças (a 515 km de Cuiabá), durante evento da “Caravana da Transformação” do governo do Estado, Wilson garante que a prisão de Paulo Taques não irá inferir em nada dentro do governo do Estado, e nem nas eleições de 2018.

“Paulo deixou o governo mais de 100 dias. Não haverá alteração no secretariado por causa disso. Vamos enfrentar qualquer coisa. Isso nos dá apenas mais força para trabalhar”, declarou.

Sobre Taques concorrer à reeleição após a prisão do primo, o secretário disse: “Nosso grupo tem um candidato, honesto, honrado. Apesar da gigantesca crise que para o país, o governo Pedro Taques tem conseguido avançar em políticas públicas, na infraestrutura do Estado, e aonde vai é essa recepção aí. Carinho em tudo que é lugar e festa. Eu acho que o Pedro Taques é favorito para vencer as eleições de 2018”, afirmou Santos.