De janeiro a novembro de 2017, os três senadores que representam Mato Grosso: Cidinho Santos (PR), José Medeiros (PODE) e Welligton Fagundes (PR), custaram mais de R$ 2,3 milhões ao erário.

O valor total contabiliza subsídio mensal, Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), correios, viagens oficiais, consumo de material e moradia e foi extraído do Portal Transparência do Senado Federal. No entanto, não consta incluso o valor gasto mensal pelos senadores quanto ao consumo de combustível, também reembolsado aos parlamentares pelo Poder Público.

Segundo consta do Portal Transparência, o senador mato-grossense que mais gastou nestes 11 mese,s foi José Medeiros, totalizando R$ 835.441,79. Deste total, R$ 371.393,00 foram referentes ao salário mensal de R$ 33.763,00. Já R$ 420.203,81foram gastos mediante a CEAP, R$ 21.938,61 foram gastos e reembolsados quanto a viagens oficiais, consumo de material foi de R$ 5.590,76, e 16.315,61 foram gastos somente com correios.

Já Cidinho Santos custou nestes 11 meses ao erário, incluindo o subsídio mensal, R$ 767.809,85. Do total, R$ 320.610,29 são referentes a Cota, R$ 6.925,86 a viagens oficiais, R$ 60.500,00 referente ao auxílio moradia, correios R$ 3.179,55 e R$ 5.201,15 com consumo de materiais.

O republicano Wellington Fagundes, no período citado, custou R$ 751.198,88 aos cofres, sendo que o parlamentar foi reembolsado em R$ 317.732,72 quanto a CEAP, em R$ 21.632,00 referente a viagens oficiais, R$ 5.130,62 com consumo de materiais e R$ 35.310,54 com serviços de correios.