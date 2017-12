Prefeitura Municipal de Itiquira

A Prefeitura Municipal de Itiquira (a 359 km de Cuiabá), abriu processo seletivo para a contratação de 96 servidores para atuarem em cargos de níveis fundamental, médio e superior. CLIQUE E CONFIRA EDITAL

De acordo com a Prefeitura estão sendo ofertadas vagas nos seguintes cargos: médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, engenheiro agrônomo, professor, técnico em enfermagem, auxiliar de laboratório, técnico em Raio X, auxiliar de educação especial, auxiliar de educação infantil, auxiliar de conservação de vias pública, auxiliar de serviços gerais, coletor de lixo, motorista, mecânico, operador de trator, auxiliar de saúde bucal, e agente de combate às endemias.

Conforme o município, os salários variam entre R$ 917,34 a R$ 9.788,68. A carga horária será de 20, 30 e 40 horas semanais (a depender do cargo de o candidato aprovado for ocupar).

As inscrições são gratuitas, e estão previstas para iniciar na próxima terça-feira (12.12) com previsão de encerramento no dia 21 de dezembro.

Os candidatos deverão efetuar as inscrições na sede da Prefeitura de Itiquira, localizado na avenida Lúcio Mendonça Primo, nº 621, bairro Arco Iris II, ou na Subprefeitura, localizada na avenida Zenaide Avena de Oliveira, em Ouro Branco do Sul- Itiquira.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 21 de janeiro de 2018.

O processo seletivo terá prazo de validade de um ano, contado a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.