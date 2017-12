Cinco morreram e dois estão foragidos depois que uma mesma agência bancária de Olindina, interior da Bahia, sofreu a segunda ação de criminosos no intervalo de menos de uma semana. Na manhã dessa terça-feira (12.12), uma unidade do Bradesco da cidade foi explodida pelos mesmos elementos que realizaram uma tentativa de assalto na última quarta-feira (6).

As informações são da delegacia local e foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com informações da 6ª CIPM, por volta das 10h, policiais militares da unidade foram acionados pelo CICOM (Centro de Comunicação Integrada) para atender a uma ocorrência de roubo a uma agência bancária no Centro de Olindina.

Quando os policiais chegaram ao local, havia homens armados em um veículo modelo prisma, houve troca de tiros, em seguida os suspeitos fugiram.

Guarnições da 6ª CIPM, das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (CIPE) Nordeste e Litoral Norte acompanharam os criminosos, que abandonaram o veículo e adentraram em uma plantação de eucaliptos na localidade de Raso da Lagoa Doce, no povoado de Dona Maria, houve nova troca de tiros.

Cinco suspeitos foram alvejados, em seguida socorridos para o Hospital Municipal de Olindina, onde não resistiram aos ferimentos. Os suspeitos não foram identificados até o momento desta publicação. Com os acusados, ainda de acordo com a PM, foram encontradas cinco armas, três revólveres calibre 38, duas pistolas e uma réplica de um fuzil AK 47.

A ocorrência está sendo registrada na delegacia de Olindina. O valor roubado não foi divulgado.