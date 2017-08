VG Notícias



Ex-secretário Chefe da Casa Civil, advogado Paulo Taques

O ex-secretário Chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Taques, disse a reportagem do nesta quinta-feira (03.08), que vai permanecer em silêncio - e que no momento oportuno, irá se manifestar sobre os grampos.

Em maio deste ano, o governador Pedro Taques (PSDB) anunciou a saída de seu primo, a pedido. Paulo ficou no governo de janeiro de 2015 a maio deste ano, quando saiu da Casa Civil, alegando que iria se dedicar à atividade profissional, inclusive reassumindo o papel de advogado de Pedro Taques.

Paulo Taques afirmou ao , que sua saída do governo não tem nenhuma relação com os grampos -, e que já havia acordado com o governador Pedro Taques “bem antes”. "Vou preferir o silêncio, no momento oportuno vou me manifestar”, limitou-se a dizer o ex-secretário.

Acusação - A delegada Alana Cardoso revelou que a inclusão - supostamente ilegal - de dois números para interceptação no bojo da operação Forti, de fevereiro de 2015, ocorreu para apurar uma denúncia feita pelo ex-secretário chefe da Casa Civil, Paulo Taques.

Segundo a denúncia, o ex-comendador João Arcanjo Ribeiro estaria usando a então amante e assessora de Paulo Taques para tramar um atentado contra a vida dele e do governador Pedro Taques.

