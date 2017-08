VG Notícias Mauro Mendes espera formação de quadro político para definir candidatura em 2018

A candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), nas eleições de 2018, dependerá da formação do quadro político para disputar a majoritária no pleito eleitoral. A informação é do ex-governador Júlio Campos (DEM), em entrevista concedida à Rádio Capital FM, na manhã desta segunda-feira (07.08).

“Conversamos com o Mauro Mendes que também colocou seu nome à disposição, para uma possível candidatura em 2018, dependendo do quadro político, que vai ser constituído em 2018”, disse o ex-governador.

O democrata afirmou que a conversa ocorreu no sábado (05.08) onde a sigla se reuniu com integrantes do PSB, na residência do secretário de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM) para discutir a vinda dos integrantes do PSB para o DEM.

Sobre a filiação de Mauro Mendes, Júlio Campos frisou que existe uma diferença de Mauro em relação aos correligionários. Segundo o democrata, o ex-prefeito pode se juntar ao DEM a qualquer momento, independente da janela para troca partidária aberta pela promulgação da Emenda Constitucional 91/16.



“Com relação a mudança de partido, a janela vai beneficiar os portadores de mandato, ou seja deputados estaduais e federais. Mas, com relação ao ex-prefeito Mauro Mendes, ele independe dessa abertura, porque ele não possui mandato eletivo, ele pode desfiliar a qualquer momento e filiar em outro partido. Se aceitar esse convite nosso, ele pode ser um nome forte para senador, deputado federal ou vice-governador”, declarou.

Para finalizar o democrata ressaltou que são especulações as candidaturas dele (Júlio) e de seu irmão Jaime Campos (DEM). “Neste momento não está sendo colocado nenhuma candidatura, nem o meu nome, nem do Jaime, nós estamos com o nome muito bem lembrado nas pesquisas, mas por enquanto nós vamos aguardar o processo de 2018”, concluiu o democrata.