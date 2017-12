Reprodução Facebook

O governador do Estado, Pedro Taques (PSDB) usou sua conta no Instagram na noite de ontem (13.12) para contar que o Fundo de Exportação para Mato Grosso foi aprovado no Senado Federal.

Segundo ele, dos quase R$ 500 mil destinados a Mato Grosso, 25% será encaminhado aos municípios. “Mais uma boa notícia”, comemorou Taques.

Ainda conforme o gestor, o Estado é um dos três que mais recebem o Fundo, que é uma complementação da Lei Kandir.

“Nós fomos a Brasília várias vezes conseguimos com o deputado Nilson Leitão (PSDB) uma reunião com o ministro Meirelles, ele disse que tinha o dinheiro para o FEX, fomos para a Casa Civil, o projeto foi apresentado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deu o parecer favorável, foi a Câmara dos deputados. A bancada federal de Mato Grosso, todos ajudaram, foi para o Senado, e agora todos os senadores de MT aprovaram”, relatou.

A matéria segue agora para sanção do presidente Michel Temer (PMDB).