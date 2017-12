O deputado federal Fábio Garcia (sem partido), afirmou que deverá se reunir nesta segunda-feira (11.12), com o grupo do PSB, que deverá deixar a sigla e compor novo partido nas eleições 2018.

Segundo Fábio, a reunião será para analisar as propostas dos três partidos interessados, sendo eles: o Partido Progressista (PP), o Partido da República (PR) e o Democratas.

“Temos cinco deputados estaduais, temos nove vice-prefeitos, 15 prefeitos, 142 vereadores, dois secretários de Estado, e temos que conseguir um partido que abrigue todo mundo sem conflitos locais. Vou colocar na mesa todos os convites que tivemos, e a condição que tivemos em cada convite. Eu acho que estamos afunilando essa decisão, entre três partidos: DEM que é onde avançamos mais nessa discussão; PR e PP, são três partidos, eu na minha percepção, vamos ter uma discussão entre dois, DEM e PR”, declarou o deputado Fábio Garcia, durante entrevista à rádio Capital FM.

Sobre o PP ser o partido com menor possibilidade de “acomodação” para abrigar o grupo político que deixará o PSB, Fábio explicou que o partido teria muitos nomes já na disputa eleitoral 2018.

“O PP é um partido que já tem um deputado federal, que é o Ezequiel, já tem um candidato a deputado federal que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, já declarado, e se incluir eu, e o deputado federal Adilton Sachetti seriam quatro candidatos dentro de um único partido, então, tem uma dificuldade de acomodação”, explicou.

Fabio enfatizou que os componentes do PSB, incluindo o ex-prefeito Mauro Mendes, têm grande possibilidade de entrar no Democratas, embora ele não descarta a possibilidade de ir para o PR.

“O DEM e o PR são partidos que tem essa facilidade vamos dizer assim, o PR tem somente o senador Wellington Fagundes (PR-MT) na disputa. Eu tenho que dizer que depois que começou a ser veiculado essa possibilidade de ir para o DEM, eu tenho andado pelo interior e tenho estado bastante impressionado com a força do DEM no interior de Mato Grosso, é um partido muito bem estruturado com grandes lideranças em todos os municípios”, declarou.

Quanto ao deputado Oscar Bezerra, Garcia explicou que a dificuldade, do ex-colega seguir com o Democratas se deve há antigas disputas políticas na região. “Pode ser que existem partidos que abriguem melhor o grupo do Oscar, do que o DEM, porque eles já disputaram eleições lá, o PSB, grupo do Oscar com o DEM, sempre que existe uma disputa, fica alguma coisa. Então pode ser que não fique confortável, pode ter caminhos mais confortáveis para os deputados, eu entendo isso com muita tranquilidade”, concluiu Fabio.