VG Notícias Botelho confirma ida para o DEM e ironiza Mauro por não dialogar

Após muitas especulações nos bastidores da política, revelando uma possível debandada dos membros do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para os Democratas, o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que é uma das lideranças forte no partido e presidente da Assembleia Legislativa, confirmou sua ida para o DEM.

Conforme Botelho, além dele, segue para os democratas o deputado federal Fábio Garcia (PSB) e o secretário estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), deputado licenciado Max Russi.

“Eu acho que o caminho de alguns deputados, especialmente o meu, do Fábio Garcia, e do deputado Max, está praticamente selado para o DEM”, afirmou Botelho garantindo que até outubro ficará formalmente definida a ida. As declarações do parlamentar ocorreram em entrevista nesta quarta-feira (02.08) concedida à Rádio Capital FM.

Entretanto, o deputado não garantiu a migração do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes para o DEM. Na ocasião, Botelho ironizou que Mauro seria uma estrela que se recusa a dialogar sobre eleições 2018.



“O Mauro Mendes eu não sei. O Mauro é uma estrela que está lá em cima, ele não quer falar em política agora, ele quer que ano que vem a gente chega e chama ele e fala – ‘Mauro tem um cargo aqui de governador, tem um cargo de senador aqui’, acho que só pode ser isso, porque ele não quer conversar com a política, só quer conversar com o ano que vem”, ironizou.

Botelho reclamou que Mauro, ainda que tenha seus problemas particulares, precisa dialogar para ajudar os membros da sigla a encontrar um rumo.

“Ele está mexendo com as empresas dele, ele tem os problemas dele, mas a política tem que ser construída ainda este ano, nós temos que conversar, temos que tomar um rumo, nós estamos aqui correndo ele tem que participar”, reclamou.

Quanto as outras lideranças dentro do PSB, como o deputado Mauro Savi, o deputado estadual Oscar Bezerra e o deputado federal Adilton Sachetti, Botelho não garantiu a filiação ao DEM.

“A vontade é que estes nomes viessem para o DEM, mas ainda não está fechado. Nós gostaríamos que viessem todos do PSB, inclusive Mauro Mendes, já conversamos com o DEM, e caso a gente vá, o espaço está aberto para todos do PSB, e inclusive o Mauro Mendes, que caso for para o DEM, ele terá também a condição de líder no partido. ”

Ao ser questionado se não ficaria excesso de candidatos para disputar a majoritária no DEM, caso Mauro Mendes também migrasse para a sigla, Botelho garantiu que existe cargos para todos, porém afirmou que o partido deverá apoiar o candidato que trabalha pelo partido.

“Nós não temos cargo de governador, vice-governador e duas de senador, temos vagas de suplente, tem bastante vaga de majoritária que dá para acomodar todos sim, e lógico que não são todos que querem, que tem mais condições, e que agrega melhor politicamente. Eu vejo que o político tem que articular, tem que fazer um trabalho junto ao partido para que seu nome seja viável”, concluiu.