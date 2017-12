Prefeitura de Cotriguaçu

A Prefeitura de Cotriguaçu (a 920 km de Cuiabá) divulgou um processo seletivo com 80 vagas para profissionais de ensino fundamental, médio e superior, além de cadastro reserva. Segundo a Prefeitura, os salários variam entre R$ 749,30 até R$ 3.403,37. Clique aqui e confira edital

De acordo com o edital, as vagas são para: motorista, motorista de ônibus, motorista de ambulância, operador de máquinas, auxiliar de serviços gerais, office boy, zeladora, vigia, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório odontológico, agente administrativo, fiscal de tributo, técnico em enfermagem, auxiliar de classe, auxiliar de enfermagem, professor, técnico administrativo educacional, enfermeiro, bioquímico, odontólogo, assistente social, psicólogo, médico veterinário e engenheiro civil.

As inscrições serão abertas no dia 04 de janeiro de 2018 com previsão de encerramento no dia 12 de janeiro. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Prefeitura Municipal.

A taxa de inscrição será de R$ 20,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 30,00 nível médio a R$ 50,00 nível superior.

Os candidatos serão selecionados através de prova escrita objetiva, prática e análise de títulos. Conforme o edital, a prova objetiva está prevista para 21 de janeiro.