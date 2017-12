Reprodução

Os moradores do Assentamento Sadia III terão a oportunidade de realizar cadastro biométrico no próprio bairro entre os dias 12 e 15 de dezembro, em Várzea Grande.

A Justiça Eleitoral realizará o atendimento das 8h às 18h, na Escola Municipal de Ensino Básico Bianka Lorena da Rocha Capilé.

O município de Várzea Grande está passando pela revisão do eleitorado com biometria, cujo comparecimento dos eleitores é obrigatório. Quem não comparecer terá o título cancelado.

Confira os documentos necessários:

Documento oficial de identidade (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, dentre outros definidos em lei);

· Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, boleto de IPTU, contrato de aluguel, dentre outros definidos pelo Juiz Eleitoral). Os comprovantes devem estar em nome do requerente, de seu cônjuge ou companheiro (a) ou de parente seu em linha reta consanguínea, até o 2º grau (pais, filhos, avós, netos), ou por afinidade, limitando-se, neste último caso, aos ascendentes do cônjuge ou companheiro (sogro e sogra);

· Comprovante de quitação com o serviço militar (apenas para homens com mais de 18 anos que irão requerer a primeira via do título).