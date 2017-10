VG Notícias

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ribeiro Dantas, indeferiu nesta sexta-feira (06.10) o pedido de habeas corpus ao ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques.

Paulo Taques foi preso no último dia 27 juntamente com outras sete pessoas, durante a Operação Esdras, deflagrada pela Polícia Civil. A prisão foi deferida por decisão do desembargador do TJ/MT, Orlando Perri, apontando o envolvimento do ex-gestor no esquema de grampos telefônicos ilegais.

Taques ingressou na última terça-feira (03.10) com HC junto ao STJ, porém, o pedido foi negado. “Não concedida a medida liminar de Paulo Cesar Zamar Taques, solicitadas informações e determinada vista dos autos ao MPF”, diz extraído da publicação. No andamento processo consta que o teor da decisão será divulgada na próxima terça-feira (10.10).

Vale lembrar que o ministro Ribeiro Dantas já havia indeferido o pedido de liberdade do ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, coronel Airton Benedito Siqueira Junior, também envolvido no esquema de grampos.