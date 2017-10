O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM), revelou que foi “sondado” para ser o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, na vaga de José Adolpho Vieira, mas que recusou o convite do governador Pedro Taques (PSDB), em razão de compromisso com sua esposa, a prefeita Lucimar Campos (DEM).

“Fui sondado para ser secretário-Chefe da Casa Civil, mas lamentavelmente eu não pude participar, tendo em vista que eu tenho um compromisso com a prefeita Lucimar Campos. Fui sondado e já de imediato já dei o que, a minha resposta, de que era impossível eu trabalhar nesse exato momento na equipe do governador Pedro Taques”, disse o democrata.

A declaração de Jaime ocorreu durante assinatura de convênio “Mutirão ou Negociação Fiscal” realizado na última quarta-feira (04.10).

Importante destacar que na última segunda-feira (02.10) o deputado licenciado Max Russi (PSB) assumiu a Casa Civil no lugar José Adolpho Vieira. A substituição ocorreu porque, segundo fontes do , Adolpho teria sido citado no esquema de grampos ilegais. O processo tramita em sigilo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), sob a responsabilidade do desembargador Orlando Perri.

Antes de José Adolpho Vieira, a Casa Civil foi comandada pelo advogado e primo do governador, Paulo Taques, que atualmente se encontra detido no Centro de Custódia de Cuiabá por envolvimento no esquema de grampos.