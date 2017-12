Reprodução Google DEM adia convenção para fevereiro de 2018

A direção nacional do Democratas adiou para 6 de fevereiro de 2018, a convenção do partido que estava marcada para esta quinta-feira (14.12). A informação é da assessoria de imprensa do senador José Agripino Maia, presidente nacional do DEM.

A convenção do DEM, que será realizada em Brasília, foi adiada para dar tempo aos dissidentes do PSB resolver à situação partidária junto à sigla.

Conforme a assessoria do senador, durante a convenção, os diretórios estaduais serão destituídos para “acomodar” os parlamentares dissidentes do PSB. Já nos Estados onde não houver novas filiações de dissidentes do PSB, os diretórios irão permanecer com os mesmos membros.

Sobre a mudança de nome do DEM, a assessoria informou que também será discutida em convenção.

Confraternização – O ex-senador Jaime Campos (DEM), participou da confraternização do Democratas nessa quarta-feira (13.12), em Brasília.