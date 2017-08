VG Notícias Paulo Taques foi preso na sexta (04.08), acusado de participar de esquema ilegal de escutas telefônicas no Estado

A defesa do ex-secretário chefe da Casa Civil, Paulo Taques, ingressou na tarde desta segunda-feira (07.08) com pedido de Habeas Corpus (HC) no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No STJ o Habeas Corpus foi distribuído por sorteio ao ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma. Paulo Taques é representado pelos advogados:Luiz Gustavo de Carvalho - RJ038607; Camila Torres de Brito - DF044868 e Ilton Norberto Robl Filho - DF038677.

Paulo Taques foi preso na sexta (04.08), acusado de participar de esquema ilegal de escutas telefônicas no Estado.

No entanto, a defesa nega as acusações. “O advogado Paulo Taques não cometeu crime de escuta ilegal tampouco ordenou que cometessem tal prática ilegal” diz a defesa.

Reynaldo Soares da Fonseca - Vale lembrar, que o ministro Reynaldo Soares da Fonseca é o mesmo que concedeu liberdade à ex-primeira dama do Estado e ex-titular da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas), Roseli Barbosa, em agosto de 2015, ocasião em que ela estava presa por conta das investigações da operação Arqueiro, do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco).