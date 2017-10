O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) irá julgar na próxima terça-feira (10.10) o recurso eleitoral do vereador de Várzea Grande, Nilo Campos (DEM), que teve suas contas de campanha reprovadas, referente as eleições de 2016.

O parlamentar, que foi reeleito nas eleições deste ano após obter 1.744 votos, teve as contas reprovadas, após ser constatado que ele recebeu R$ 5 mil por meio de depósito bancário. As planilhas apontaram que o dinheiro foi depositado em espécie na agência bancária endereçada a campanha de Nilo.

Em sua defesa, Nilo argumentou que o depósito em espécie no valor de R$ 5 mil, foi realizado com recursos próprios, haja vista que o dinheiro foi sacado de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal.

Porém, o juiz titular da 49ª Zona, João Bosco Soares da Silva, não acatou os argumentos e desaprovou as contas de campanha de Nilo Campos e ainda determinou que o vereador devolvesse R$ 5 mil ao Tesouro Nacional por não comprovar a origem do dinheiro que foi utilizado em sua campanha eleitoral.

O parlamentar chegou a ingressar com recurso junto a 49ª Zona Eleitoral, porém, o magistrado negou e manteve reprovada as contas do democrata.

Inconformado com a decisão, Nilo ingressou com recurso eleitoral no TRE/MT. O recurso tem como relator o juiz-membro Ricardo Gomes de Almeida.