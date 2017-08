O suposta bomba em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, mobilizou várias viaturas policiais e até o esquadrão antibombas do Batalhão de Operação Especiais (Bope). O fato ocorreu na noite dessa sexta-feira (04.08).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 22h15 da noite dessa sexta, um casal entrou na agência para realizar um saque e ao efetuar o procedimento escutaram um barulho (semelhante com explosão”). Após isso, o sistema de segurança do banco acionou, e o local foi coberto por uma fumaça.

Conforme a Polícia, as portas da agência travaram e o casal precisou quebrar a vidraça para sair do local.

O esquadrão antibombas do Bope e Corpo dos Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local não encontraram nenhum artefato explosivo.

Aos policiais, o casal relatou que no momento da suposta explosão, eles perceberam que um carro, que estava estacionado em frente ao banco, arrancou em alta velocidade.

A Polícia Civil irá investigar o caso.