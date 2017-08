PJC/MT

Polícia Judiciária Civil efetuou a prisão de pai e filho com armas de fogo e munições, na manhã desta sexta-feira (04.08), na zona rural no município de Novo Mundo (785 km ao Norte), durante trabalho de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com a Polícia Civil, A.A.F. de 66 anos responderá pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já seu filho, C.A.F. de 39 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse irregular de munição.

Ambos foram surpreendidos pelos policiais civis em uma propriedade agrícola denominada “Sítio Concórdia”, no bairro Modulo III, em Novo Mundo, durante as diligências para cumprimento do mandado judicial de busca expedido pela Justiça.

Nas duas residências onde os suspeitos moram, os investigadores de polícia apreenderam um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, treze munições de calibre 38 e cinco munições de calibre 12.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Novo Mundo junto com os materiais apreendidos, interrogados e autuados em flagrante delito. (Com informações da PJC/MT)