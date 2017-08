A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá desarticulou uma quadrilha especializada em roubo a residência com restrição de liberdade da vítima, com a prisão dos dois últimos suspeitos nessa sexta-feira (04).

Os suspeitos Morgan Leandro Amorim Rocha, 27, e Wander Ferreira de Assis, 22, tiveram mandados de prisão cumpridos na sexta-feira (04), e responderão pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas.

Outros dois integrantes da quadrilha, Ednaldo Lauro Chaves Guimarães, 32, Gustavo Firmino da Silva, 30, foram presos em flagrante no dia 13 de junho e além dos crimes anteriormente citados, responderão por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião da prisão, duas mulheres A.S.D. e I.K.F.S. estavam com os suspeitos também foram presas e autuadas por porte ilegal de arma de fogo.

A identificação dos suspeitos aconteceu durante investigações da DERF de dois roubos, ocorridos nos dias 08 e 10 de junho, no bairro Altos do Coxipó em Cuiabá. Nas duas ações, os criminosos abordaram os moradores quando chegavam em casa, usando de extrema violência e restringindo a liberdade das vítimas.

A Derf foi acionada e durante as investigações realizou a prisão dos suspeitos Ednaldo e Gustavo. Eles foram flagrados com um veículo Renault Megani, utilizado nos roubos e também em poder de duas armas de fogo. Em continuidade aos trabalhos, a equipe da Derf identificou Morgan e Wander como outras participantes dos crimes, sendo eles seguramente reconhecidos pelas vítimas, como os executores dos roubos.

Com os indícios de autorias, o delegado Caio Fernando Alvares de Albuquerque representou pelo mandado de prisão dos dois suspeitos, deferidos pela Justiça e cumpridos pelos investigadores da Derf. Morgan foi localizada em sua residência no bairro Dom Aquino e Wender teve a ordem de prisão cumprida na Penitenciária Central do Estado (PCE), onde encontra-se preso por outro roubo, cometido na segunda-feira (31). (Com informações da PJC/MT)