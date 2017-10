PM

P.W.C.R. 29 anos foi preso por tráfico de entorpecentes nessa quinta-feira (05.10), no município de Feliz Natal, (a 518 km de Cuiabá). Em posse do suspeito foi encontrado cerca de 60 gramas de cocaína e “máscara de duende”.

Segundo a polícia, P.W.C.R. foi encontrado após denúncias de um bar sem alvará funcionar como ponto de venda de drogas.

No estabelecimento, localizado na avenida Perimetral Norte, na área Central do município, os militares apreenderam um caderno de anotações, joias, dinheiro, balança de precisão, diversos aparelhos eletrônicos, duas foices, uma máscara e aproximadamente 60 gramas de cocaína.

Ainda conforme a polícia, o suspeito possui passagens por tráfico na cidade Vera. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos.

A Prefeitura também esteve no local e autuou a proprietária do bar, S.L.C, esposa do suspeito, por iniciar atividades comerciais antes da expedição de Alvará.