A família que seguia em um veículo HB20 para o município de Sorriso quando colidiu na BR-364 com uma carreta Scania na noite de ontem (06.08) foi identificada.

O construtor Valdemir Campos, 41 anos, a esposa, Neury Malaquias, 33 anos, e a filha do casal de dois anos estavam no veículo. Duas meninas de 10 e 11 anos filha de amigos que seguiam viagem em outro carro também estão entre as vítimas.

Conforme um site local, os pais das menores viram o acidente e o veículo pegando fogo. A família seguia de Cáceres ao município onde residiam.

Como os corpos carbonizados, ainda não há informação de quando serão realizados os velórios.

O acidente foi registrado ás 19h30 nas proximidades de Rosário Oeste. Com a colisão, o HB20 saiu da pista e pegou fogo. O motorista da carreta não ficou ferido.

O caso será investigado.