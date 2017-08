PJC/MT

Após denúncias de ameaças sofridas por cooperados de um Assentamento, no município de Feliz Natal (536 km ao Norte) a Polícia Judiciária Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão domiciliar que resultaram apreensão de arma de fogo e munições. Duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de munições. A ação foi realizada no sábado (05.06).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram após cooperados do Assentamento ENA procurarem a Polícia para denunciar que passaram a sofrer ameaças de morte, depois de denunciarem um crime ambiental na região.

Duas pessoas foram identificadas como autores das ameaças e tiveram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Os suspeitos são moradores do Assentamento ENA, localizado a cerca de 100 quilômetros de Feliz Natal, mas no ato do cumprimento das ordens não estavam nas casas.

Nos locais, os policiais encontraram uma pistola 380, uma espingarda calibre 40, 07 munições calibre 36, 03 munições calibre 44X40, 02 munições calibre 38, todas intactas. Durante o trabalho, também foram apreendidos 03 rádios comunicadores, um rádio amador, uma bateria e uma base de antena com cabo.

Um dos moradores das residências, que não é uma das pessoas denunciadas, confirmou ser o dono das armas e munições e disse que os demais objetos pertenciam ao seu tratorista. Na volta do assentamento, os policiais realizaram a abordagem de veículo, em que o condutor foi flagrado com uma caixa com 30 cartuchos calibre 36, todos intactos.

Diante das situações, os detidos foram conduzidos a Delegacia, onde foram lavrados os flagrantes. (Com informações da PJC/MT)