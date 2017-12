Secom/VG 'Seo Fiote - Um Homem de Palavra’

Ex-prefeito de Várzea Grande por dois mandatos, ex-vereador da primeira legislatura quando a cidade foi emancipada, empresário e patriarca de uma das famílias mais tradicionais na política mato-grossense, Júlio Domingos de Campos, ganhou sua biografia intitulada ‘Seo Fiote - Um Homem de Palavra’. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso

O escritor, historiador, jornalista e membro da Academia Mato-grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, João Carlos Vicente Ferreira, demonstrou sua satisfação por ter podido traduzir em um livro uma história rica e bela da política de Mato Grosso e de um dos homens mais respeitados das últimas décadas.

A cerimônia, bastante concorrida e prestigiada por muitas autoridades, emocionou os presentes. “Além de uma herança familiar e de caráter, meu pai deixou uma herança política de credibilidade construída com honestidade. Estou sim orgulhoso e honrado”, declarou Jaime Campos, filho do homenageado que esteve junto com os irmãos, Júlio José de Campos e Benedito Paulo de Campos.

Sobre a obra de 244 páginas e título: ‘Seo Fiote – Um Homem de Palavra’, Jaime Campos explica que a biografia traz uma série de imagens e histórias detalhadas e narradas pelo historiador, jornalista e membro da Academia Mato-grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, João Carlos Vicente Ferreira. “O autor foi convidado pela família, para desenvolver esse projeto que teve início dez anos após a morte do meu pai. Esse lançamento hoje também marca seu centenário, se estivesse vivo, Júlio Domingos de Campos teria 100 anos, completados dia 09 de janeiro deste ano”, destaca Jaime Campos.

Para o escritor João Carlos Vicente Ferreira, que logo após o lançamento autografou exemplares da obra para os presentes, “o livro resgata a história de uma família emblemática, uma família grande que todos conhecem em Mato Grosso, e a narração ocorre em torno de Seo Fiote, que é uma pessoa que construiu um império financeiro e também um império político. Podemos afirmar de Júlio Domingos de Campos foi um dos maiores políticos de Mato Grosso, isso porque, ele transformou seus filhos Jaime e Júlio José em governadores, senadores e prefeitos”, detalha João Carlos, lembrando que Benedito Paulo, também foi prefeito da vizinha cidade de Jangada, 70 km de Cuiabá, aonde Seo Fiote tinha uma pequena fazenda produzindo farinha de mandioca.

Júlio Campos, também filho de ‘Seo Fiote’ e, irmão de Jaime Campos, falou em nome dos nove irmãos e disse que a trajetória política, familiar e empresarial de seu pai, serve como referência de um homem íntegro e de respeito, um verdadeiro exemplo a ser seguido. “Seo Fiote virou história, uma lenda política. Uma história que é fruto de um trabalho baseado em entrevistas e depoimentos dos seus familiares, amigos, parceiros e também adversários políticos e, em especial, da Dona Amália Curvo de Campos, sua companheira e minha mãe que graças a Deus ainda está presente entre nós”, declarou.

Em seu discurso, Júlio Campos, lembrou que "Seo Fiote" nasceu na Fazenda Caninana, divisa de Várzea Grande com Livramento, e constituiu família a partir da dedicação ao trabalho, à generosidade e honestidade. “Foi uma pessoa que fez grande diferença na área empresarial em Mato Grosso, chegando a ser o maior atacadista do Estado. Foi sempre muito ciente da importância e necessidade da fidelidade ao partido e conseguiu passar isso para os filhos. Em Várzea Grande foi vereador e prefeito por dois mandatos. Recusou o convite do ex-governador Pedro Pedrossian para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado - TCE/MT, e recusou também o convite de Filinto Muller para ser seu primeiro suplente em sua candidatura a senador. Isso por que tinha a consciência de que tinha pouco estudo para as responsabilidades”, falou aos presentes.

A neta do homenageado, Laura Campos, falou em nome dos 24 netos e 18 bisnetos de “Seo Fiote” e destacou que, um dos objetivos do livro, é aproximar ainda mais a família Campos da sociedade. “Tive a honra de escrever o prefácio desse livro que tenho certeza será uma aproximação da sociedade com minha família, através da História deste homem que possuiu uma notável trajetória no Estado. Também acredito que exemplos de homens honrados precisam ser seguidos, principalmente em tempos em que os valores morais e éticos estão escassos”.

O governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, compareceu ao evento e destacou a postura determinada e honrada, pela qual Júlio Domingos de Campos, ficou conhecido. “Eu conheci ‘Seo Fiote’ e sei que ele era um homem de palavra. Conceito que deixou de herança para nós. Prova disso foi a constituição de sua família e a conquista de ter tornado dois de seus filhos, senadores da república e governadores. Isso é muito raro, parabéns à família Campos”, afirmou o governador.

Dona Amália Curvo de Campos, viúva de “Seo Fiote”, foi muito festejada junto com familiares, amigos e autoridades. Ao lado da matriarca da família, o autor João Carlos declarou que o livro ‘Seo Fiote – Um Homem de Palavra’, foi sua primeira biografia escrita e que gostou da experiência de retratar a vida de uma pessoa muito especial e que envolveu outras pessoas na longa e experiente história. “Me entusiasmei bastante e gostei de ver como é bom redigir a história de uma pessoa para tornar um texto agradável”, concluiu. João Carlos. (Com Secom/VG).