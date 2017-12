VG Notícias

A juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, declino para a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar o processo criminal movido contra o policial Franckciney Canavarros Magalhães, que atuava no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), e que foi preso em 15 de setembro, sob acusação de vazar informações privilegiadas da Operação Convescote.

De acordo com o despacho da magistrada realizada no último 06, e publicado no Diário da Justiça Eletrônica (DJE), o declino do processo foi realizado porque Franckciney teria cometido o suposto crime no exercício da função de policial, sendo desta forma competência apenas a Vara Criminal da Justiça Militar a análise e julgamento do processo.

Vale lembrar que o policial foi preso pelo Gaeco mediante a constatação de envio de mensagens, por meio de WhatsApp, efetuados por Franckciney para a esposa do investigado Hallan Gonçalves de Freitas, funcionário Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe). As investigações apontam que o policial teria enviado parte do relatório da Operação Convescote e cobrado o pagamento de propina de R$ 10 mil pelo envio das informações.