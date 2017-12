Reprodução FAB diz que desde sábado equipes estão engajadas em encontrar avião que desapareceu em MT

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), diz que desde a manhã de ontem (10.12), as equipes que conduzem a aeronave SC-105 Amazonas e o helicóptero H-1H, estão engajadas nas buscas ao avião PU-MMT, modelo Paradise P1.

O avião decolou na manhã de sábado (08.12), de Colniza (MT) com destino a Juara, no mesmo Estado. A operação de busca e salvamento, coordenada pelo Salvaero Amazônico, se concentra nas proximidades do município de Juruena (MT).

Confira nota na íntegra

Nota da FAB



