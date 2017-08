O governo do Estado cumpriu com a previsão de investir R$ 162 milhões na saúde, como havia sido anunciado pelo governador Pedro Taques. Os valores começaram a ser transferidos a partir de maio e a execução dos recursos transferidos foi concluída até o dia 28 de julho deste ano.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o investimento é da fonte 134, ou seja, recursos da arrecadação de impostos do Estado, e regulariza os repasses financeiros para os serviços habilitados e cofinanciados não obrigatórios pelo governo junto aos municípios, de maneira a manter a prestação desses serviços dentro da normalidade para a população, sem risco de interrupção.

De acordo com a secretária-adjunta de Administração Sistêmica da SES, Florinda Lafaete, os valores foram transferidos para a atenção primária executada pelos municípios; para o programa de incentivo dos consórcios intermunicipais (Paici); para a regionalização; à manutenção do Serviço de Assistência Móvel de Urgência (Samu); aos hospitais regionais; às OSS (Organizações Sociais de Saúde que administram três hospitais); aos consórcios de Água Boa, de Peixoto de Azevedo e de Barra do Bugres; ao pagamento dos salários dos funcionários terceirizados; e à manutenção dos serviços de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

A Secretaria de Estado de Saúde prevê ainda o repasse de mais R$ 64.875.822,17 que serão destinados para os serviços executados no mês de junho e outros R$ 65.025.822,17 referentes às despesas executadas no mês de julho.

Neste começo do mês de agosto, a SES/MT estará priorizando o pagamento de salários dos funcionários terceirizados dos hospitais regionais.

O governo está analisando outra fonte de recurso de financiamento para a saúde, como forma de liquidar passivos de gestão anterior e até 2016, recompondo o déficit orçamentário.