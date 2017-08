Secom/VG

Os moradores da região do grande Cristo Rei terão a oportunidade de quitas os débitos com o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) a partir de amanhã (03.08) até 17 de agosto no II mutirão de conciliação da autarquia em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT).

De acordo com o diretor-presidente, Ricardo Azevedo Araújo, mais de 10 mil cartas foram entregues aos consumidores da região. “Esta é a segunda etapa do mutirão. A expectativa é que os consumidores aproveitem e procurem os escritórios para quitação dos débitos, o que melhora a arrecadação, e consequentemente nosso serviço prestado a população”, pontua.

Na primeira etapa realizada em 3 de julho, moradores de 11 bairros foram notificados para negociação dos débitos. Destes consumidores, 17,21% compareceram as agências e contribuíram com a arrecadação municipal.

Segundo Ricardo, no mutirão, o consumidor poderá parcelar em 36 vezes e a vista terá o desconto de todos os juros e multas, conforme permite a lei.

Todos os escritórios do DAE, situados na região Central, Parque do Lago e no Cristo Rei estarão abertos e com servidores capacitados para a conciliação, das 8h ás 17h30. Os consumidores devem levar documento de identificação original e cópia, CPF, comprovante de endereço, número da matrícula (conta de água), escritura ou contrato de locação do imóvel para os procedimentos das negociações.