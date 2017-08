por José Antônio Lemos *

Depois de duas semanas gripado e uma com o PC no estaleiro, nada como retomar o elã com boas notícias que precisam ser compartilhadas, em especial, em momentos como este em que o lado ruim do Brasil predomina nos noticiários.

Ainda que a pretexto de execração as más notícias se alastram como vírus perverso e contaminam todos os meios de comunicação, corações e mentes, dando impressão de que tudo virou essa tranqueira nefasta e que tudo é negativo sem luzes indicativas para possíveis saídas.

Mas não é bem assim, ou melhor, talvez a gente não queira que seja assim apegando-nos às notícias boas que aparecem aqui e ali nesse mar de lama como se fossem boias de esperança.

E vamos às boas. Semana trazada, Cuiabá sediou uma das etapas do Gran Prix Mundial de Voley Feminino com jogos decisivos para a classificação da seleção brasileira para as finais na China.

Estiveram no calor cuiabano, amainado naqueles dias por uma ligeira virada do tempo, algumas das melhores seleções do mundo, Brasil, Bélgica, Holanda e Estados Unidos, esta treinada por Karch Kiraly, ícone mundial do esporte.

Uma grande chance para os jovens mato-grossenses verem ao vivo as grandes atletas, sentindo que seus ídolos são gente da carne e osso, igual a todos, e não um feixe de elétrons, distantes, servidos no conforto dos sofás, com pipocas, pizzas e refrigerantes.

São reais e podem muito bem servirem como boas inspirações de vida.

Num mesmo domingo, tendo pela manhã o jogo decisivo do Brasil contra os Estados Unidos, no período da tarde aconteceu a espetacular apresentação da Esquadrilha da Fumaça, enchendo as ruas da cidade no entorno do belo Parque Tia Nair.

Tanto nas ruas quanto no Ginásio Aecim Tocantin,s o público em delírio a cada jogada das extraordinárias jogadoras brasileiras e americanas ou a cada manobra dos exímios pilotos da Forção Aérea Brasileira.

Cinquenta mil pessoas? É muito bom ver jovens e adultos, famílias inteiras vibrando juntos positivamente.

Nessa mesma linha de grandes eventos, surgiu a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro pela inserção da cidade no circuito nacional de corridas de Stock Cars, e já iniciando tratativas para viabilização do grande evento como parte das comemorações dos 300 anos de Cuiabá.

A ideia é ser nas pistas em volta do belo Parque das Águas, local bem escolhido. Há que se torcer muito, pois trata-se de evento de altos custos. Mas se outras cidades de mesmo porte podem ter por que não se pode tentar aqui.

O perigo são aqueles “do contra” e que nessa hora para dourar seus discursos lembram de hospitais, escolas, cadeias, esquecendo que investir pesado em esporte e lazer de qualidade é a forma mais eficaz e sustentável de se promover a Saúde verdadeira.

Outra boa notícia partiu também do prefeito de Cuiabá, acenando em presentear a cidade no seu Tricentenário com seu Centro Histórico revitalizado como um centro cultural universitário com o apoio de diversas instituições de ensino que já teriam manifestado interesse.

Promete muitas possibilidades de incentivos fiscais e de serviços de apoio. Brilhante, muito embora o rebaixamento da fiação seja um obstáculo a esse antigo sonho cuiabano. Mas isso já é o vírus da ruindade querendo contaminar nossa esperança.

O prefeito saberá como somar as forças da prefeitura, com o estado e a União, esta com importante responsabilidade no assunto já que se trata de um Patrimônio Histórico Nacional.

Sem dúvidas, boas notícias. O mais importante é encarar o presente e o futuro de forma positiva e nas dimensões atuais de Mato Grosso e sua capital.

Bem trabalhados, todos os custos voltarão em forma de emprego, renda e qualidade de vida para a população.

* José Antônio Lemos dos Santos é arquiteto e urbanista, conselheiro do CAU/MT e professor universitário.