Arquivo Pessoal

“Nina” foi resgatada com coceiras, larvas e muito magra ontem (01.08) no bairro São Matheus pelo vendedor Rodrigo Menezes que está contando com a ajuda da namorada, Luana Korine.

Segundo Rodrigo, ele viu a cadela pela primeira vez na quinta-feira (27.07) no bairro e se assustou com o estado deplorável que ela estava. “No outro dia fui procura-la. Depois de uma hora a encontrei na frente de uma casa. Perguntei se eram os donos. Foi me dito de uma forma bem incoerente que não. Ela apareceu por lá e foi ficando. O estado dela era crítico, praticamente estava sendo comida por larvas, extremamente anêmica, tomada por sarna”, conta.

Ainda conforme o relato, Rodrigo voltou e resgatou a cadela. Comprou ração, vitaminas e a internou no hospital veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UMFT).

O diagnóstico dos veterinários apontou Cinomoze, doenças de pele e talvez Leishmaniose.

Segundo ele, ela ainda está muito debilitada e os próprios médicos disseram que nunca viram tanto sofrimento. Ela esta sob medicação e todos os remédios foram doados.

“No momento, precisamos de ajuda para custear o tratamento que está em torno de R$ 120 por dia, que inclui a diária e a medicação”, conta.

As visitas segundo ele também são importantes no tratamento, já que Nina precisa de carinho após tanto sofrimento. “São permitidas das 16h ás 16h30”.

A ajuda está mobilizando as redes sociais. Caso você tenha interesse em contribuir as contas são:

Poupança Caixa Econômica:

AG 2295

CC 32021-0

013 Rodrigo M. De A. Menezes

BANCO DO BRASIL

AG 2363-9

CC 12036-7 Elena Martins Menezes

BRADESCO

AG 2793

CC 0510098-4 Luana Korine Rodrigues Rocha