A atriz Mayana Moura, que atualmente está no ar na novela “Tempo de Amar”, da TV Globo, desabafou sobre as quatro vezes que precisou ser internada em hospitais psiquiátricos para tentar tratar as crises de depressão e do transtorno bipolar. A artista, em entrevista à revista Marie Claire, afirmou que é muito difícil falar sobre o assunto.

“Há um grande estigma em torno do paciente. De que ele não possa ser funcional de novo, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Existe muita incompreensão em torno da doença, por isso prefiro seu nome ‘antigo’, psicose maníaco-depressiva”, explica a jovem. A última internação da atriz foi há um ano. Nesse tempo, ela fez terapia e mergulhou no trabalho.