Um homem não identificado, deu entrada em estado grave no Pronto-Socorro de Várzea Grande, na noite de ontem (09.12) após sofrer uma tentativa de homicídio na Cohab Ataíde Monteiro, em Várzea Grande.

Ele foi atingido por um disparo no braço esquerdo, na altura do ombro e que se alojou no tórax.

Consciente, ele procurou ajuda na casa da vizinha e contou aos policiais que saía de casa quando foi abordado por dois suspeitos, identificados como Gabriel e Moise Maranhaense, moradores do bairro.

Eles efetuaram os disparos e fugiram. O jovem segue internado e ninguém foi preso até o momento.