PJC

Clewerson Neris, 23 anos, foi detido por populares após se recursar a pagar uma garota de programa e agredí-la na madrugada deste domingo (11.12) na região do Zero Km, em Várzea Grande.

O motociclista foi encontrado pela Polícia Militar caído no chão e segurado por populares. Os presentes relataram, que o suspeito levou a garota de programa conhecida como "Fernanda" a um motel na região, teria agredido e tentado fugir sem pagar.

Conforme os policiais, foi constatado que Cleweson estava alcoolizado e com o licenciamento da motocicleta atrasado.

Ele indicou para PM sua residência no Parque do Lago que esteve no local para pegar o dinheiro e pagar o programa. Após isso, foi conduzido à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos do fato.