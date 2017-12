4º BPM

Mailson Cleton de Campos Cruz, 30 anos, foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (14.12), no bairro São Matheus em Várzea Grande.

De acordo com o 4º BPM, a equipe policial se encontrava em rondas pela BR-163, quando foram abordados por populares, que informaram que na lanchonete Ideal, anexo ao Posto Trevisan, havia um rapaz, identificado por Max, comercializando entorpecentes.

Diante das informações foi solicitado apoio, onde foi realizado cerco e a busca no local. No entanto, o suspeito Max conseguiu evadir. Sendo realizado somente a detenção e condução do suspeito Mailson, apontado como “chefe da boca".

Para a polícia Mailson afirmou que o suspeito Max era responsável apenas em entregar o entorpecente.

Com o suspeito, foi encontrado duas trouxinhas de cocaína e R$ 583,00 reais e R$ 106,30 em moedas. Na cozinha do estabelecimento foi encontrado dentro de uma vasilha de metal uma porção média de cocaína, uma vasilha de pó de café, vários sacos plásticos pretos cortados para embalar os entorpecentes, um rolo de linha verde, uma tesoura e mais quatro trouxinhas de cocaína no chão ao lado da mesa.

Os policiais também apreenderam um rádio transmissor, um notebook que o suspeito não soube informar a procedência e três celulares.

Diante dos fatos, Mailson foi entregue a autoridade policial para demais providencias.