Webster Venancio Campos, 22, e Kátia Inês do Carmo, foram presos nessa quinta-feira (07.12) acusados de pertencer a uma quadrilha especializada em golpes de venda de veículos roubados.

De acordo com a Polícia Civil, eles foram atuados em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, uso de documento falso e associação criminosa, após serem flagrados com um veículo Jeep Renegade com placas clonadas.

Na manhã desta quinta-feira, outra integrante da quadrilha, J.F.S., 24, já havia sido presa por utilizar a conta em que recebia benefício social para filha portadora de necessidades especiais, para movimentar o dinheiro adquirido com a venda dos veículos de origem ilícita.

A prisão do casal aconteceu durante continuidade das diligências para identificar e prender a quadrilha de estelionatários e receptadores de veículos com restrição de roubo e furto. Durante o trabalho, a equipe da DERRFVA recebeu informações de que os suspeitos tentavam vender um veículo Jeep Renegade em uma revenda de automóveis.

A abordagem dos suspeitos aconteceu no cartório, em que seria realizado o reconhecimento de firma do recibo. Em checagem do veículo, foram constatados os sinais de adulteração e questionado o suspeito Webster, confessou que o carro era clonado e que a sua comparsa estava dentro do cartório, tentando autenticar o recibo falso do veículo.

Com a suspeita, foram encontrados documentos falsos e Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) com registro de roubo da Agência Municipal de Jangada. Em conversa com os policiais, a acusada confessou que venderia o veículo para a revenda de automóveis e que ganharia R$ 1 mil para aplicar o golpe.

Diante dos fatos, o casal e o veículo clonado foram levados a DERRFVA, onde o delegado Afonso Monteiro da Silva Junior lavrou o flagrante contra os suspeitos pelos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, uso de documento falso e associação criminosa.

As investigações estão em andamento para identificar e prender outros envolvidos nos crimes. (Com informações da PJC/MT)