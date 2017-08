A imprensa espanhola ainda não perdoou Neymar pela ida para o Paris Saint-Germain. Nesta segunda-feira, o jornal "Sport" acusou o jogador brasileiro de mentir, juntamente com seu pai, para o Barcelona. Além disso, ainda afirmou que os dois traíram integrantes do clube.

De acordo com a publicação, Neymar e seu pai “se dedicaram a mentir e alimentar um jogo esquizofrênico” durante a tentativa do Barça de manter o craque. A reportagem ainda afirma que o jogador chegou a "chorar copiosamente" em uma reunião com executivos do clube catalão.

Além disso, o atleta da Seleção Brasileira ainda teria mentido para seus companheiros de time quando disse que ficaria em Barcelona. Isso teria motivado o post de Piqué com o famoso "se queda". Lionel Messi e Josep Maria Bartomeu se mobilizaram para tentar mantê-lo na equipe.