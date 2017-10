Reprodução

Será neste domingo (08.10) em Cuiabá as provas para o concurso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para o cargo de delegado substituto. De acordo com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe, Organização Social de Brasília, responsável em aplicar a prova, foram 13.290 inscrições deferidas para o certame.

A prova escrita objetiva iniciará pontualmente às 8 horas (horário local), do dia 8 de outubro, com duração de 4 horas. A prova dissertativa ocorrerá no período da tarde, iniciando às 15 horas (horário local), com duração de 3 horas e 30 minutos. Os portões abrirão às 7 horas para as provas escritas e às 14h, para a dissertativa.

Os candidatos também deverão prestar atenção aos requisitos do edital, como chegar com 1 hora de antecedência do horário fixado para o início das provas, munidos de caneta esferográfica transparente de tinta preta, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Não será permitida a entrada de aparelhos eletrônicos do tipo: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, celulares, smartphones, tablet ipod, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, notebook, bipe, máquina fotográfica, etc. Também não será liberado entrar com relógios, óculos escuros, lápis, lapiseira, borracha, acessórios de chapelarias (chapéu, boné, gorro, etc), entre outros itens relacionados no edital.

Para saber o local, cada candidato deverá fazer consulta individual pelo endereço eletrônico (www.cespe.unb.br/concursos/pjc_mt_17_delegado), conforme o edital 1-8- PJC/MT, de 21 de setembro de 2017. (Com informações PJC-MT)