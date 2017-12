VG Notícias 11 empresas foram classificadas, cinco desabilitadas, sendo que duas recorreram

Orçado em aproximadamente R$ 55 milhões, o novo Complexo Judiciário, que será construído no “Sesmaria Chapéu do Sol”, em Várzea Grande, já está em fase de licitação. A abertura do certame, na modalidade “menor preço”, ocorreu em 27 de outubro deste ano, e 16 empresas apresentaram documentação em tempo hábil. Porém, 11 foram classificadas, cinco desabilitadas, sendo que duas recorreram.

A assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, informou ao #vgnoticais, que a licitação está em fase de recurso - e que finalizando esta etapa, as empresas irão oferecer os lances. A empresa que oferecer o menor preço executará as obras.

“Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de habilitação da licitante melhor classificada, para verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital”, consta do edital.

Em entrevista recente ao , o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, disse que a estimativa é que as obras do novo Fórum de Várzea Grande iniciem em janeiro de 2018, com previsão de encerramento em dois anos.

“Essa é uma obra importantíssima para que possamos melhorar o nosso atendimento aos jurisdicionados e ao cidadão várzea-grandense, com um local digno para recebê-los. Essa obra contempla todo o aparato para receber os servidores, terceirizados, público e ainda há espaço para ampliação”, disse o magistrado.

O desembargador estima que as obras sejam concluídas até 2020.

O novo Fórum será construído em uma área com 21.400 metros quadrados, localizado no bairro Chapéu do Sol. A área doada é de 38 mil metros quadrados para uma possível ampliação do Fórum. O espaço também prevê 260 vagas de estacionamento.