Uma idosa de 69 anos tirou a própria vida nesta terça-feira (12.12), dentro de uma residência no bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, a mulher estaria tratando de um problema de depressão, e na manhã de hoje teria amarrado uma toalha de mesa no pescoço e colocado em uma grade, na parte externa da casa, e em seguida tirado a vida.

Ainda segundo a PJC/MT, a vítima foi resgatada pelos familiares ainda com vida, porém, não resistiu e acabou falecendo.