Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte (a 721 km de Cuiabá) abriu Processo Seletivo para contratação de servidores para atuarem como agente comunitário de saúde, em caráter temporário.

De acordo com o Processo Seletivo Público 001/2017, publicado na edição de hoje do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), são ofertadas 30 vagas para atuar como agente comunitário de saúde, para trabalhar em carga horária de 40 horas por semana, além de composição de cadastro de reservas. O salário ofertado é de R$ 1.267,21.

Segundo o edital, as inscrições, que serão gratuitas, iniciam na próxima quinta-feira (03.08) e encerram no dia 11 de agosto. As inscrições podem ser realizadas nas unidades básicas de saúde do município de Guarantã do Norte, no horário de 07 horas às 10h30min e de 13 horas às 16h30min.

Conforme o documento, os candidatos serão selecionados por meio de prova escrita objetiva que será aplicado no dia 10 de setembro, em local e horário a serem divulgados. Haverá também curso de formação inicial.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, a contar da data de homologação.

Clique aqui e veja edital