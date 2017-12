Izabella Araújo/VG Notícias

O presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), Ricardo Azevedo, convocou candidatos aprovados no concurso público da autarquia.

De acordo com a Portaria 100/2017, publicado na edição desta quarta-feira (13.12) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), foram chamados 10 aprovados para ocuparem cargos de agente de saneamento/operador de estação tratamento de água esgoto, analista de saneamento/ engenheiro civil, agente de saneamento/ encarregado de equipe manutenção, e agente de saneamento/cadastrador.

Conforme a publicação, os aprovados deverão comparecer prazo máximo de 15 dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos do DAE/VG, localizado na avenida Governador Júlio Campos, nº 2.599, bairro Jardim dos Estados, no horário das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, para providências quanto à nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação.

“O não comparecimento do candidato no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato”, diz trecho extraído da publicação.