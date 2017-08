Reprodução

Quanta fofura! Thais Fersoza publicou uma foto no Instagram, nesta terça-feira (01.08), de Melinda toda sorridente com o irmãozinho Teodoro, de uma semana, no colo. A atriz postou o clique no dia em que Melinda completa um ano de vida e escreveu um texto emocionante se derrente pelos seus pequenos.

"O que falar ao ver essa foto?! Meu Deus... Como me sinto abençoada... Obrigada por me dar muito e infinitamente mais do que mereço, Senhor! Essas duas crianças são a luz da minha vida, a concretização do meu amor e do meu marido. 2 corações que viraram 4 e são 1 só! Tenho vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo quando vejo essa imagem! 1 ano da minha princesa que tanto me ensinou e me ensina até hoje e tenho certeza que ainda irá ensinar muito. Logo em seguida meu príncipe, que há 1 semana entrou nas nossas vidas do jeitinho mais lindo do mundo! Esses 2 me fazem querer ser diariamente uma pessoa melhor. Faz com que me sinta iluminada, abençoada e como se eu fosse uma rocha onde nada e nenhum mal possa entrar! Sempre pronta pra proteger vocês! E esse sorriso... ah, esse sorriso... chega a doer o coração! O sentimento mais puro, mais verdadeiro! Me doo por inteiro pra vocês e por vocês, anjos da minha vida! A felicidade de vocês é a minha! Peço a Deus e todos os anjos da guarda que sempre guiem, guardem, abençoem e protejam vocês! A mamãe e o papai estarão sempre aqui com todo nosso coração amparando vocês, em oração por vocês e vibrando juntinhos em todos os momentos! Amo vocês mais que a mim, amo vocês ida e volta! Foto do dia que os dois se conheceram. Ela amou ver aquele serzinho e o primeiro beijinho que ela deu na vida foi na cabecinha dele. Coisa mais fofa!!!!!!! #MeuMundo #MinhaVida #MeSintoAbencoadaERealizada #MãeDeDois #MãeDeCasal"