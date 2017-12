Reprodução PRF

Um jovem de 21 anos que assaltava usando uma máquina de cortar cabelo foi preso, na madrugada desta segunda-feira, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Niterói-Manilha (BR 101), altura de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com os agentes, o suspeito fingia que o aparelho era uma arma e, assim, intimidava suas vítimas.

As equipes da PRF foram acionadas por volta das 2h por frentistas de um posto de gasolina que haviam acabado de ser assaltados. As vítimas contaram que o suspeito havia fugido em direção ao bairro Aldeia da Prata. Os agentes seguiram para o local e localizaram o suspeito. O jovem ainda tentou correr e chegou a lutar com os policiais, mas acabou sendo capturado.

Após revistá-lo, os agentes encontraram o dinheiro roubado dos frentistas e a máquina de cortar cabelo. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).